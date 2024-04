Ex-BBB Sarah Aline revela para quem vai sua torcida na final do BBB24

Nesta terça-feira, dia 16, tem a final do BBB24, e uma ex-participante, que entende muito bem a sensação de como é a pressão do programa, contou para quem está torcendo. Sarah Aline participou do SPFWN57 e falou em entrevista sobre moda, a emoção de desfilar no evento e quem ela quer nos primeiros lugares entre Davi, Isabelle e Matteus.

Com a rotina cheia desde sua participação no BBB23, Sarah está com pouco tempo livre e por isso não acompanhou muito a edição deste ano. Mesmo assim, ela declarou torcida a Isabelle e Davi, mas não colocou em ordem.

- Eu acompanhei médio, não consegui acompanhar muito, mas eu gosto da ideia do BBB honrar quem de fato faz aquilo acontecer. A gente sabe como é difícil estar lá dentro. Acho que da galera que está lá dentro eu torço muito pela Cunhã [Isabelle] e pelo Davi. Espero que eles tenham ali o um e o dois [na final].

Desfilando pela primeira vez pela Dendezeiro, a influenciadora revelou que após sair do programa, a primeira apresentação que ela viu na semana de moda de São Paulo, foi da marca.

- A moda para mim foi uma construção de um encontro. Eu nunca vi a moda como um lugar que eu me via e me identificava. Eu lembro do momento em que eu comecei a ficar mais velha e a moda entrou em um lugar de querer melhorar minha saúde mental e autoestima. Com o Dendezeiro eu assisti a primeira vez logo que eu saí da casa, o primeiro desfile que vi. Aí esse ano veio o convite porque a gente já tinha se prometido e foi tudo. Eu sou muito apaixonada pela arte que eles proporcionam.