Yasmin Brunet estaria vivendo affair com influenciadora de 24 anos de idade

Yasmin Brunet estaria vivendo um novo affair! Pois é, segundo o jornal Extra, a ex-BBB estaria vivendo um romance com a influenciadora Mia Carvalho, de 24 anos de idade. Nas redes sociais, basta entrar no perfil da jovem para ver uma série de comentários de Brunet elogiando sua beleza.

As duas ainda não confirmaram ou negaram o envolvimento, que teria começado até antes de Yasmin entrar no BBB24, mas, segundo o jornal, nas redes sociais o casal já tem até nome de shipp dado pelos fãs - Yasmia.

Até outubro do ano passado, Mia namorava com a cantora Duda Kropf. Atualmente, em seu perfil com mais de 500 mil seguidores, ela prioriza fotos do corpo e de seus trabalhos como modelo.