Após sofrer assalto, Silvia Poppovic dá detalhes: - Me estrangulou

Como você acompanhou, durante o último domingo, dia 14, Silvia Poppovic sofreu um assalto e utilizou as redes sociais para dividir o caso com os seguidores. Em nova postagem feita nesta segunda-feira, dia 15, a apresentadora e jornalista revelou maiores detalhes dos momentos de terror vivido.

- Fui à casa de um amigo almoçar, aniversário dele, ele mora a 50 metros daqui de casa, é meio quarteirão. Eu vim andando de volta do almoço e de repente alguém, esse bandido, me pegou, me deu uma chave de braço, me estrangulou, estou hoje com o pescoço todo dolorido, toda a cabeça dolorida, ombros doloridos, me deu um chute nas pernas, me derrubou e com uma mão ficava me estrangulando e com a outra começou a puxar anel, relatou Poppovic ao começar.

Ao continuar, a apresentadora relatou que até mesmo o criminoso se mostrou desesperado com o desenrolar do assalto e ela tentou acalmá-lo para evitar que o pior acontecesse.

- Estou com a mão toda machucada, começaram a sangrar as duas mãos, ele ficou desesperado também. Eu falei: Calma, eu te dou o telefone, calma. Nessa violência toda, no meio dessa agressão, passou um carro e ele resolveu fugir levando um anel meu, que foi difícil sair da mão, rasgou meu dedo, relatou.

- Não consigo aceitar que a gente não pode sair a pé na calçada da gente. Que vida eu vou ter? Para planejar a minha velhice, vou ter de ficar dentro de casa? Não vou poder sair nunca sozinha pela rua porque algum bandido deste pode vir. Se eu, que moro em um bairro rico, não tenho nenhuma proteção policial, imagina como está na periferia, finalizou declarando em um vídeo compartilhado através do Instagram.