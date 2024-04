Iza fala sobre gravidez e relação com Yuri Lima: 'Experiência mais louca da minha vida'

A cantora Iza falou neste domingo, 14, sobre sua gravidez: ela espera um filho do jogador de futebol Yuri Lima. Ser mãe sempre foi um sonho, conta a artista, que também relata as surpresas proporcionadas por esse momento. "A experiência mais louca que eu estou passando na minha vida", disse ela ao Fantástico, da TV Globo.

"Eu aqui, sentada, estou fazendo dois pulmões, dois rins, estômago, esôfago, esqueleto, pele, cabelo, cílios", afirmou.

Desde o carnaval, em fevereiro, quando se apresentou em um trio elétrico em São Paulo, a gestação de Iza já tinha mais de três semanas, mas ela ainda não sabia. "Foram cinco horas no sol. Eu me lembro de ficar muito cansada", relata.

Ao descobrir a gravidez, aos 34 anos, a artista preparou uma surpresa ao companheiro, Yuri Lima, jogador de Mirassol, clube do interior de São Paulo. Ela fez uma caixinha com uma chupeta, um par de sapatinhos de bebê e o teste de gravidez. "Ele começou a correr pelo quarto, abriu a janela e gritou eu vou ser pai", lembra.

"O que eu mais quero é ser um pai maravilhoso para o meu filho, um marido para a Iza, a mulher da minha vida", disse o jogador ao programa, emocionado.

"A gente já se vê como uma família, porque somos", completou Iza.

Durante o início da gravidez, porém, a cantora chegou a levar um susto. Ela teve um leve sangramento e desmarcou sua agenda, incluindo um show em Aracaju, para poder descansar. Agora ela conta estar recuperada e diz que não vai dar uma pausa na carreira.

"Eu agora só diminui o ritmo de shows, mas vou continuar trabalhando. No Rock In Rio, vou estar com um barrigão de oito meses", afirmou. "Imagina eu estar em cima de um palco grávida, isso é uma coisa que eu sonhei".