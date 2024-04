Eliminada do BBB24, Alane conta como foi reencontro com a mãe: - Queria dar todo orgulho do mundo para ela

Na manhã desta segunda-feira, dia 15, Alane tomou café da manhã com Ana Maria Braga para falar sobre sua trajetória no BBB24. A sister começou explicando o motivo de ter reagido de forma extremamente emotiva quando foi eliminada.

- Cem dias confinada, os nossos sentimentos se confundem muito, vive um turbilhão de sentimentos lá dentro, tudo é muito maior. Eu crio uma expectativa muito grande, eu me cobro muito e esperava muito chegar na final. A frustração de ser eliminada acabei exprimindo de uma forma muito maior do que eu imaginava que seria. Foi duro, não gosto nem de olhar, é um momento... não gosto de olhar.

Eu seguida, confessou que acreditava que chegaria até a final.

- Tinha a sensação e isso em deixava muito entristecida, porque eu já tinha ido para outros paredões, esse era o nono. Eu pensava: E agora? Imagina morrer na beira. Que triste que vai ser para mim, imagina passar por tantos paredões e sair agora. Eu tinha muita esperança ainda, acreditava no meu potencial, mas parece que a gente sente quando vai sair, não se explicar. Eu me cobrava muito, então achei bem triste a saída, mas depois que eu saí e consegui ver um pouquinho da recepção das pessoas me senti tão honrada, tão alegre. Até quando cheguei aqui, as pessoas estavam me esperando lá fora. Isso para mim é inimaginável. Eu queria dar um abraço em todo mundo, porque sou muito muito grata pela recepção das pessoas, pelo amor.

Porém, ela já está se sentindo mais leve após receber todo o carinho de amigos, familiares e fãs:

- Agora estou me sentindo bem mais feliz, bem mais alegre. Descobri que ser eliminada não é o fim do mundo, porque para mim representava isso.

Após assistir ao vídeo em que Gil aparece chorando enquanto reagia à frustração de Alane com a eliminação, ela disse:

- Eu gosto muito dele. Antes de entrar, quando a gente passa pelos processos, sempre falei que o Gil era e ainda é uma inspiração para mim. Só de saber que ele sabe que existo já estou felizona, ainda mais ver esse vídeo... Muito obrigada, Gil. Um beijo, você é incrível. Que honra receber esse vídeo.

A ex-participante, que havia desabafado sobre o medo de ter decepcionado a mãe, contou como foi o reencontro das duas.

- O abraço mais gostoso do mundo, senti o cheiro da minha mãe lá dentro. Aqui fora, poder dar esse abraço nela. A gente tem uma brincadeira desde criança, a gente chama de abraço do amazônia, que é um abraço bem apertado que a gente se dá. Era um lugar que tinha lá em Belém. Esse abraço foi abraço do amazônia. Eu mal peguei meu celular [logo que saí]. Fiquei sem saber se pegava, queria matar saudade da minha mãe, fique conversando com ela, contando um pouco dos bastidores desde o confinamento até agora, recebendo todo o carinho dela e dando para ela. Eu me preocupava muito com ela durante o programa e ver que estava tudo bem... Ela é uma pessoa que me criou sozinha com minha avó, que sempre me transmitiu muita força, me criou para ser uma mulher forte. Eu acabei criando expectativas minhas comigo, nunca foi de uma forma negativa, sempre foi para que eu fosse uma mulher muito forte e eu queria dar todo orgulho do mundo para ela. Eu saber que eu dei, torna tudo melhor ainda. Estou muito feliz.

Ao ser questionada sobre quais motivos teriam levado à sua eliminação.

- Sou uma pessoa que gosta muito de falar e falar bem. Existem alguns momentos que fico muito pensativa no que falar, eu até não gosto dessa sensação, mas é porque eu realmente acredito que dei o meu máximo no programa. Dei o meu melhor, do fundo do meu coração. Então se eu pudesse escolher algo que faltou para eu estar na final, apesar de eu achar que merecia, é que eu poderia ter sido um pouquinho mais razão em alguns momentos. O Davi me dava esse conselho também, porque eu escuto muito o coração e ele falava que eu poderia dar uma equilibrada, eu tentava aplicar em alguns momentos e não conseguia. Se eu tentasse ter um pouquinho mais de estratégias de jogo, poderia ter me ajudado um pouco mais. Eu acho que fui uma jogadora que jogou bastante do início ao fim, sempre estive no jogo, nunca fugi, não caçava embate, mas falava.

Alane também comentou sobre a maneira como ela e Beatriz reagiram ao affair de Isabelle e Matteus.

- Eu aqui fora sou muito essa pessoa, quando vejo dois amigos quase ficando já falo: Por favor, eu quero ser o cupido de vocês, se beijem. Eu adoro histórias de amor e lá dentro sempre incentivei muito os dois. Eu lembro que no momento em que estava deitada com a Bia no gramado, a gente começou a ter muito medo de isso atrapalhar a nossa ida para a final. Qualquer coisa que acontecesse e atrapalhasse a minha ida eu teria muito medo. Eu pensei em não falar mais sobre, mas cinco minutos depois estava falando para se beijarem. O amor sempre fala mais alto no meu coração, sempre adorei os dois e espero que dê certo.

E já aproveitou para deixar claro que não estará aberta a relacionamentos por enquanto, pois seu foco é a carreira como atriz.

- Eu me vejo ainda solteira por um bom tempo agora saindo da casa. Quero focar na minha carreira de atriz mesmo, então o amor vai dar uma seguradinha.

Para finalizar, contou como se vê daqui um ano:

- Daqui um ano me vejo aqui nos corredores da Globo com vários papeis de roteiro na mão de corando falas, falando: Meu Deus, a novela, a cena que vou fazer agora. O que mais sonho, deito e antes de dormir penso, é na minha carreira de atriz. Eu me vejo daqui um ano trabalhando como atriz, daqui a dez anos trabalhando como atriz, enquanto eu estiver viva, fazendo arte. É o que pulsa no meu coração, é o que transborda em mim. Eu estou muito ansiosa para fazer dar certo meu sonho. Queria muito ganhar o programa, mas também entrei com o intuito da visibilidade me ajudar para eu conseguir um caminho para minha carreira de atriz.