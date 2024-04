IZA revela como descobriu primeira gravidez: Estava indo visitar uma amiga

IZA está radiante com a gravidez do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no último domingo, dia 14, a cantora contou como está se sentindo nesse momento especial.

- É a experiência mais louca que eu estou passando na minha vida. Agora, eu aqui, sentada, estou fazendo dois pulmões, dois rins, estômago, esôfago, esqueleto, pele, cabelo, cílios, veias, tudo aqui, parado, sentado, conversando com você, disse.

A cantora ainda revelou ao dominical como foi que descobriu que estava grávida. Ela também acabou contando que já não se prevenia há seis meses:

- Eu estava indo visitar uma amiga que agora já tem filho, né? A intenção era acalmar. Pensando nesse rolê de gravidez e tal, eu pensei, caraca, quando é que vem minha última menstruação? Eu fui ficando meio nervosa. Eu já tinha parado de tomar remédio naquela época há uns seis meses. Eu virei para a minha segurança e falei, tem teste de gravidez aí? Eu entrei no banheiro, o xixi lambeu o negócio. E aí apareceu o xis, né? Aí eu pensei, x, bloqueio do Brasil, não estou grávida. Só que um milésimo de segundo depois, eu falei, não, cara. X não é negativo, não. Eu acho que eu estou grávida. Eu falei, caraca, eu estou grávida de mais de três semanas.

Bastante emocionante, não é? Nas redes sociais ela compartilhou um vídeo da reação de seus amigos e familiares ao receber a notícia.

Algumas reações maravilhosas eu não tive emocional, nem perspicácia, para filmar, mas viver tudo isso rodeada de tanto amor é muito mais gostoso!, escreveu na legenda.