Charge - 15 de abril de 2024

Demolido em janeiro após quase 12 anos fechado, o Observatório Astronômico de Diadema, no Jardim Inamar, segue sem avanços após promessas da Prefeitura. O espaço foi criado em 1992 para observação e estudos de planetas e estrelas. A expectativa revelada pelo Paço é que o antigo edifício dê espaço para uma creche. Além disso, um novo serviço de ensino de astronomia será desenvolvido no município. Porém, após três meses, o local encontra-se em situação de abandono, com excesso de lixo e presença de moradores em situação de rua.

O antigo observatório estava localizado na Avenida Antonio Sylvio Cunha Bueno, 1322 e funcionava junto a um centro cultural, que teve suas atividades remanejadas. O local era gerido pela Saad (Sociedade de Astronomia e Astrofísica de Diadema) e mantido, com entraves, por convênio com a Prefeitura, antes de seu fechamento em 2012. Na época, a Prefeitura afirmou que o espaço estava muito depreciado, sem condições para um estudo adequado, e por isso foi demolido.