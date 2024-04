Espaço do Observatório de Diadema está abandonado

Demolido em janeiro após quase 12 anos fechado, o Observatório Astronômico de Diadema, no Jardim Inamar, segue sem avanços após promessas da Prefeitura. O espaço foi criado em 1992 para observação e estudos de planetas e estrelas. A expectativa revelada pelo Paço é que o antigo edifício dê espaço para uma creche. Além disso, um novo serviço de ensino de astronomia será desenvolvido no município. Porém, após três meses, o local encontra-se em situação de abandono, com excesso de lixo e presença de moradores em situação de rua.

O antigo observatório estava localizado na Avenida Antonio Sylvio Cunha Bueno, 1322 e funcionava junto a um centro cultural, que teve suas atividades remanejadas. O local era gerido pela Saad (Sociedade de Astronomia e Astrofísica de Diadema) e mantido, com entraves, por convênio com a Prefeitura, antes de seu fechamento em 2012. Na época, a Prefeitura afirmou que o espaço estava muito depreciado, sem condições para um estudo adequado, e por isso foi demolido.

A promessa do Paço era que o local daria espaço a uma nova creche. Além disso, a gestão comandada por José de Filippi Júnior (PT), disse que foi firmado um acordo de cooperação entre a Prefeitura de Diadema e a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) para a implantação de uma projeto de astronomia para os estudantes da rede municipal. “O cronograma dessas ações está sendo finalizado em conjunto com a Unifesp”, disse o Paço em janeiro.

Para Ozimar Pereira, um dos fundadores da Saad e que esteve na criação do Observatório, as ações revelam um abandono do desenvolvimento científico. Ele relembra o período em que frequentava o espaço e exalta a capacidade do telescópio usado. “Poucas pessoas hoje, no fundo, colocaram o olho em um telescópio e tiveram uma experiência como essa, que é transformadora. O Observatório proporcionava experiências intelectuais e educativas transformadoras para todos os níveis de idade e isso foi destruído pela Prefeitura”, afirma Ozimar.

O Diário esteve no local e constatou que o espaço segue em situação similar há mais de três meses, já que, apesar da retirada do entulho, o espaço ainda acumula lixo e agora serve de moradia para pessoas em situação de rua. Além disso, as previsões de janeiro permanecem sem conclusão, conforme resposta da própria Prefeitura. Segundo o Paço, o cronograma das atividades ligadas à astronomia segue em construção junto à Unifesp, com reuniões com professores das instituições para estabelecer um calendário junto aos estudantes da rede municipal, fato confirmado pela universidade.

“O planejamento de construção de creche para atender 100 crianças também está em curso, em fase de desenho de projeto de engenharia”, admite a gestão. Sobre a atual situação do terreno, a administração diz que tem feito rondas constantes no local e que vai reforçar as equipes para limpeza e conservação do espaço. Um memorial do Observatório de Astronomia também está em fase final de concepção e será apresentado ao Conselho do Patrimônio Histórico de Diadema para avaliação e coleta de sugestões.