Santo André reabre Estação de Coleta Bom Pastor

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) reabriu na manhã desta segunda-feira (29) a Estação de Coleta Bom Pastor. Localizada no bairro de mesmo nome, o ecoponto estava em reforma desde o dia 27 de fevereiro.

O equipamento público passou por reforma completa com o intuito de melhorar o atendimento aos munícipes e proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e organizado para os zeladores. Dentre as melhorias feitas, destacam-se uma nova guarita e a instalação de câmeras de monitoramento para reforçar a segurança do local e inibir problemas como furtos, invasões e descarte irregular de resíduos.

Todo o espaço da unidade foi pavimentado, substituindo o solo de terra, e uma nova área verde foi adicionada para melhorar o escoamento da água da chuva. O muro foi reconstruído e equipado com gradil, contribuindo para a proteção do local.

Entre os materiais aceitos nesse ecoponto estão: entulho, móveis, restos de pequenas construções, pneus, poda de vegetação, telha e fibra de amianto, colchões, estofados, isopor grande, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, madeira, recicláveis, bem como óleo de cozinha usado (podendo trocar por barra de sabão ecológico).

Além disso, o local também aceita doações de roupas, calçados, brinquedos, acessórios e utensílios domésticos, como pratos, copos, potes e talheres.

A Estação de Coleta Bom Pastor fica na Avenida Bom Pastor, 1.150. O horário de funcionamento é de domingo a domingo, das 9h às 12h e das 13h às 17h, com atendimento também durante os feriados.

Os ecopontos do Semasa são exclusivos para os munícipes. Estrategicamente distribuídos pela cidade, contribuem significativamente para a conscientização ambiental e destinação adequada dos materiais, diminuindo pontos de descarte irregular de resíduos e contribuindo para ampliar o tempo de operação do Aterro Sanitário de Santo André.