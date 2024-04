Viih Tube se pronuncia após polêmica com Manu Bahtidão: - Não deu certo e está tudo bem

Pequeno problema no percurso? Os três dias de festa do aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, foram recheados de muitas música e diversão, porém, no último sábado, dia 13, os influenciadores enfrentaram uma situação não muito agradável.

A cantora Manu Bahtidão estava programada para finalizar o segundo dia de festas. Com o show marcado para as 17 horas, a artista deveria ter chegado ao evento pela manhã, para fazer passagem de somo, como contou Viih pelos Stories. Porém, parece que o planejamento não deu nada certo.

- Para não acharem que foi falta de estrutura da nossa parte, não [foi], tá, gente? Queríamos que ela se sentisse o mais confortável possível. A gente sabia que a agenda dela era apertada. Solicitamos um jatinho para ajudar, porque a gente queria tudo melhor mesmo [...] Eu soube de tarde que provavelmente não teria o show porque ela tinha perdido o jatinho. Não sei o que aconteceu, gente, acredito que tenha sido algo grave. Mas quando soube que ela perdeu o jatinho, já aceitei que não teria o show. Acredito que ela se esforçou muito, sim.

De olho na repercussão, a influenciadora ainda precisou sair em defesa da cantora, isso porque estava sendo informado que Manu teria sido grosseira com funcionários do hotel.

- Ela veio sim. Acredito que ela deu o máximo possível dela para dar o show. Estou vendo muitas pessoas criticando, mas acho que não é a hora para isso, não quero ninguém xingando ninguém, sabe?

Viih também contou que, apesar do atraso de duas horas e meia, ela e Eliezer ainda deram a opção da cantora se apresentar em um formato mais curto. Porém, devido a outro compromisso, ela decidiu ir embora da festa.

- O show dela era o mais esperado, ia encerrar a noite, é muito especial porque uma música dela é a minha com o Eli, mas não deu e está tudo bem, gente. Acredito que ela se esforçou e aconteceu alguma coisa grave, não sei, e ela não conseguiu chegar a tempo.

Em sua própria rede sociais, Manu Bahtidão também se pronunciou e negou qualquer tipo de comportamento grosseiro ou mal-educado para com os funcionários da equipe que estavam organizando o evento.

Estou muito triste com tudo que aconteceu, sou muito fã da família! Eu vim cantar com o maior amor do mundo, porque amo o que faço e também porque sou mãe! Mas estou exausta, e ainda tenho trabalho hoje! Eu estou voltando para Mato Grosso, amanhã eu venho aqui falar com vocês e explicar tudo que aconteceu! Peço desculpas a todos por não ter conseguido me apresentar no aniversário dessa criança linda! Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo para prejudicar alguém, tudo que fiz foi tentar, eu tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas juridicamente!

Em entrevista ao Leo Dias, Manu contou que teve problemas de comunicação com o piloto do jatinho reservado por Viih Tube e Eliezer. A artista teria levado quatro horas para ir do Mato Grosso até São Paulo. Na conversa, ela também disse que foi tratada de maneira fria por uma das funcionárias da organização quando chegou ao hotel.

Porém, a gota d'água foi ter sido ignorada por Viih Tube. A cantora disse que a influenciadora não a cumprimentou quando ela se preparava para subir no palco.

Em resposta à acusação, Viih respondeu na sessão de comentários de uma página do Instagram:

Gente, já falei que tudo bem, que já foi, agora falar que ignorei é brincadeira. Eu cumprimentei educadamente e fui curtir minha filha, se ela esperava que eu fosse soltar fogos e babar ovo dela depois de chegar 2h30 atrasada, sinto muito!