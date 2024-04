Doações nos ecopontos de Sto.André beneficiam crianças do Jd. Alzira Franco

A andreense Solange Oliveira, moradora do Jardim Alzira Franco, não imaginava que voltaria para casa neste sábado (13) com dois patinetes para as suas filhas Elisa e Emily, de 4 e 5 anos. A surpresa ocorreu com a realização da 14ª edição do projeto Gincana Ecológica, que distribui brinquedos gratuitamente para as crianças, após elas passarem por um circuito de brincadeiras e somarem pontos que garantem a troca por carrinhos, bonecas, ursos, entre outras opções.

“Muito importante esse projeto, não o conhecia. Também não tinha essa consciência de que dava pra doar brinquedos nas Estações de Coleta”, comemora Solange, que disse que nunca poderia comprar patinetes para as filhas por considerar um objeto caro. “Que as pessoas se conscientizem que têm como doar e fazer o bem para o próximo”, complementa.

Todos os cerca de 500 brinquedos que foram entregues, beneficiando 273 crianças da comunidade Alzira Franco, vieram dos ecopontos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), idealizador da iniciativa, com o apoio do Fundo Social de Solidariedade.

“As Estações de Coleta se consolidaram nos últimos anos como um espaço solidário, em que os munícipes podem doar também roupas, calçados, acessórios e até mesmo objetos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”, explica o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

Além disso, esses locais estão aptos a receberem resíduos volumosos que não são recolhidos pelo serviço de coleta porta a porta, como madeira, móveis, entulho, isopor grande, eletroeletrônicos, óleo de cozinha usado, poda de vegetação, gesso e telha e fibra de amianto.

Esta edição do projeto Gincana Ecológica integrou a agenda comemorativa de aniversário de 471 anos de Santo André, celebrados na última segunda-feira (8).

Durante a atividade, a criançada passa por um circuito de brincadeiras: roleta da sorte, caixa surpresa, the wall kids, bola ao cesto, tomba-lata e minigolfe. Para alegrar ainda mais os participantes, o Semasa entregou pipoca e suco. O projeto ocorreu na Praça Alzira Franco, entre as ruas Asa Branca e Metrópole.