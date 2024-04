Amigos de longa data! João Vicente De Castro e Fábio Porchat andam de mãos dadas em aeroporto

Mais que amigos, amigos! João Vicente De Castro e Fábio Porchat, arrancaram risadas dos fotógrafos na noite da última sexta-feira, dia 12, ao cruzarem o saguão do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ao notarem a presença de paparazzi no local, os dois deram as mãos e trocaram carícias.

Os dois são amigos de longa data, o humorista e o apresentador são sempre vistos juntos. No aniversário de Porchat, João Vicente se declarou ao amigo.

- Se eu bem conheço o Fábio, ele está nesse momento rezando pra eu não postar nada no aniversário dele pra ele perder a obrigação de fazer textao no meu, então raiva: sua reza de ateu não funciona, escreveu João na época.