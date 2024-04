AD Santo André é varrida pelo Ituano no fim do 1º turno da LBF

A AD Santo André conheceu ontem a sua quarta derrota na LBF (Liga de Basquete Feminino). Jogando no Interior, as andreenses perderam por 90 a 67 para o Ituano Basquete. A ala/pivô Gabriela Guimarães foi a cestinha da partida com 35 pontos. Pelo lado andreense, Tassia marcou 22 pontos. O confronto marcou o encerramento do primeiro turno da LBF.

O domínio da equipe do Interior foi absoluto. As ituanas venceram três quartos da partida (28/20; 21/15 e 28/15). As andreenses foram melhor no último quarto, 17/13. <EM>

As quatro melhores colocadas já estão garantidas na Copa LBF, que será disputada no fim de maio. A AD Santo André terminou na quarta posição e enfrentará o líder Sampaio Basquete. Já o Ituano, terceiro colocado, enfrentará a vice-líder Sesi Araraquara.

Santo André volta à quadra na próxima quinta-feira (18), no returno da LBF contra o Sampaio Basquete, no Dell’Antonia.