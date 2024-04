Bia Haddad avança às quartas de final em Madri e vai ter pela frente a número um do mundo

A brasileira Beatriz Haddad Maia conseguiu um importante resultado nesta segunda-feira ao superar Maria Sakkari em jogo válido pelo WTA 1000 de Madri. Ela venceu o duelo com a rival grega por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, em 1h49 e avançou às quartas de final do torneio.

Após consolidar sua 11ª vitória em 23 duelos diante de adversárias de nível top 10, ela terá pela frente Iga Swiatek, primeira do ranking. A polonesa confirmou o seu favoritismo diante da espanhola Sara Sorribles ao ganhar 12 games seguidos e fechar o confronto em 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/0.

Este vai ser o quatro encontro entre as duas. Bia levou a melhor em Toronto (2022), na última vez que foi longe em um torneio nível WTA 1000 (caiu apenas na final). Já Swiatek venceu a brasileira em Roland Garros, no ano passado, e voltou a triunfar em 2024, pela United Cup.

O resultado desta segunda, diante de Sakkari, comprova o momento de recuperação de Bia na temporada. Esta foi a quarta vitória consecutiva sobre a tenista grega, que ocupa a sexta colocação na lista da WTA. Além disso, também é a quarta vez que a paulistana atinge a fase de quartas de final de um torneio nível 1000.

Atual número 14 do mundo, Bia repete a performance de Toronto, em 2022, e Doha e Roma, na temporada passada. Com o resultado, assegura ainda 215 pontos e abre uma boa chance de recuperar o 13º lugar no ranking.

No jogo, Sakkari mostrou falta de foco no primeiro set e cometeu muitos erros. Assim, a brasileira aproveitou para obter a primeira quebra ainda no terceiro game. Com ampla superioridade, Bia emplacou um 5 a 2 e só então encontrou resistência por parte da adversária. A rival encostou no marcador, mas acabou perdendo o set por 6/4.

Na segunda parcial, o panorama se manteve com Bia obtendo uma quebra no terceiro game. Sakkari reclamou do piso, não conseguiu manter o ritmo, e voltou a falhar em bolas fáceis. Dona do confronto, Bia não teve dificuldades em confirmar a vitória com um novo 6/4 e garantir a permanência no torneio.