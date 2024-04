Guarani analisa nomes no mercado para substituir o técnico Claudinei Oliveira

O Guarani quer aproveitar a semana livre para escolher com calma quem será o substituto de Claudinei Oliveira na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Desde que o treinador foi demitido, no último sábado, membros do Conselho de Administração passaram a mapear o mercado em busca de treinadores que estão disponíveis.

Sem clube desde que deixou o Azuriz-PR no início do mês, Gilson Kleina é um dos nomes cotados. Pesa contra ele, sua ligação com a rival Ponte Preta, onde trabalhou em cinco oportunidades. O treinador de 56 anos passou também por Palmeiras, Bahia, Avaí, Coritiba, Goiás, Chapecoense, Criciúma, Náutico, Brusque e Portuguesa.

Outro nome em pauta no Brinco de Ouro da Princesa é o de Eduardo Barroca, demitido do Avaí na última sexta-feira depois da derrota para o Santos, em plena Ressacada. O treinador de 42 anos comandou Botafogo, Atlético-GO, Coritiba, Vitória e Ceará.

Enquanto a diretoria não define o novo treinador, o auxiliar fixo Alexandre Penna comanda os treinamentos durante a semana. O Guarani só joga na próxima segunda-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Ainda sem pontuar na Série B, o time de Campinas está na penúltima colocação, à frente do Ituano nos critérios de desempate, na tabela de classificação.