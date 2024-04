Luana Bertolucci revela disgnóstico de câncer: 'Conto com apoio e oração de vocês'

Luana Bertolucci revelou que começou o tratamento para Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pelas respostas imunológicas do corpo. O anúncio foi feito pela jogadora do Orlando Pride e da seleção brasileira nesta segunda-feira,pelo Instagram. A meia ex-Corinthians tem 30 anos e fará o tratamento no Orlando Health Cancer Institute, parceiro médico oficial do Orlando Pride. Segundo o clube, ela foi colocada na lista de lesões de final de temporada.

"Como atleta profissional já passei por muitos desafios, dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação, e dessa vez não será diferente. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento. Vamos juntos", escreveu a jogadora.

A vice-presidente do Orlando Pride, Haley Carter, se manifestou em apoio à Luana. "Lutamos nossas batalhas juntos, dentro e fora do campo, e estaremos lado a lado com Luana e unidos em nosso apoio a ela durante todo este processo", falou a dirigente.

Todos os clubes da NWSL, liga americana de futebol em que ela atua, também se manifestaram mandando força a Luana nas redes sociais. No post de Luana, outras atletas da seleção brasileira e antigas parceiras do Corinthians, como Tamires e Gabi Zanotti, manifestaram apoio. "Estamos juntos nessa, Lu, e Deus está cuidando de tudo, já deu certo", escreveu Marta, capitã da seleção e parceira de clube de Luana.

Rafaelle, que também integra o elenco da equipe, compartilhou o apoio à colega. "Você vai vencer mais essa batalha, Lu! Estamos juntas nessa e você sabe que a energia é boa por aqui! Deus no controle sempre!", escreveu a zagueira.