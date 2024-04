Brasileirão 2024 começa hoje com quarteto favorito

A primeira das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro começa hoje. Quatro equipes surgem com favoritismo inicial para a conquista do título. São elas: Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Todas estão embaladas pela conquista do Estadual, que ratificou a campanha de destaque no Nacional do ano passado, quando, coincidentemente, terminaram nas primeiras colocações.Nas últimas oito edições, o quarteto ficou com a taça em sete oportunidades.

Correndo por fora vem outro quarteto, que poderá surpreender em um torneio com duração de mais de sete meses. Trata-se de Athletico-PR, Fluminense, Internacional e São Paulo.

Um terceiro patamar conta com vários times tradicionais que são incógnitas. Podem chegar a ficar entre os primeiros, mas também não vão surpreender se brigarem contra o rebaixamento, como Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Vasco.

O encerramento da competição está previsto para o dia 8 de dezembro.

SÃO PAULO

O Tricolor será o primeiro dos grandes paulistas a fazer a sua estreia na competição. Hoje, às 21h, enfrenta o Fortaleza, no Morumbis.

A quantidade de atletas no departamento médico do clube preocupa para esse início de Brasileirão. Ao todo, seis jogadores estão lesionados. Apesar disso, o técnico Thiago Carpini apresenta outro olhar para a situação. “A ausência de um, é oportunidade para outros. Vamos esbarrar talvez na falta de entrosamento, mas esperamos viver jogo a jogo e ver o que podemos tirar de melhor para cada partida”, disse o treinador.