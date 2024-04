Ribeirão inaugura unidade de acolhimento infantil

A Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou ontem a segunda unidade do SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes), na Vila Aparecida. Com o convênio com a Associação Sant’Anna, a casa tem capacidade para dez crianças e adolescentes, de zero a 18 anos, que sofreram algum tipo de violação de direitos.

A medida foi tomada em consenso entre Poder Público Municipal e Ministério Público tendo em vista que, nos últimos meses, houve uma demanda crescente por abrigamento de crianças em situação de violação de direitos, sendo necessário ampliar a oferta do serviço. A outra unidade já funciona no limite da sua capacidade. “Houve a necessidade de recriar um cenário com mais vagas, como já existiu no passado, para atender a demanda. Sempre primamos pela família e, neste caso, com a Associação Sant’Anna não seria diferente”, comentou a secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social, Marisa Reinoso de Abreu.

A nova casa possui sala, dois quartos (com beliche e treliche em cada); banheiro exclusivo para os acolhidos; cozinha e refeitório, área de limpeza, banheiro para funcionários e área livre (quintal). “Ter a demanda atendida pelo poder público permitiu a manutenção de um acolhimento de qualidade para as crianças e jovens em situação de violação de direitos”, comenta a assistente social Celi Barreto dos Santos Fukui.

EDUCAÇÃO

Em atividades para consientizar sobre combate ao bullying, o APSE – programa pioneiro de Apoio Psicossocial Escolar da Prefeitura de Ribeirão Pires – promove ao longo do mês rodas de conversas com estudantes (6º ao 9º ano) e seus responsáveis para esclarecer dúvidas e também trocar experiências sobre o tema.