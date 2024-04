Mosquitos infestam rua em São Caetano

Uma rua no bairro Barcelona, em São Caetano, se transformou em foco de mosquitos. Um trecho da Tapajós, próximo à esquina da Rua Antônio Gallo, tem sido negligenciado pela administração do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de acordo com relatos de um morador, que teme casos de dengue.

Mesmo após intervenções e pedidos de um vereador da região, destacando a situação para a Prefeitura, nenhuma ação teria sido tomada. O problema oferece riscos em meio à epidemia da doença.

“Existem canaletas de água que estão totalmente entupidas, assim como há muito pernilongo, mato, com água dos dois lados e no meio da rua em dias de chuva. É preciso realizar a limpeza de toda essa área”, disse o morador Alex Sandro Benati, ao destacar que a área se mostra totalmente abandonada, além de estar infestada de mosquitos.

De acordo com ele, nenhum orgão da Prefeitura apareceu no local mesmo após tentativas de contato. “Outro dia joguei cloro nas canaletas de uma ponta à outra para amenizar (a situação), mas é necessário tratar o problema.”

Procurada, a Prefeitura de São Caetano não se posicionou em relação à denúncia até o fechamento da edição.