Como fazer hortas residenciais é tema de oficina em Diadema

Em Diadema, o curso do Projeto Horta em Casa estará a partir desta terça-feira (16) com inscrições abertas e oferece pelo menos 35 vagas para municípes desenvolverem a própria horta caseira. Oferecido pela Secretaria de Segurança Alimentar da cidade, os interessados tem até a próxima segunda-feira (22) para se candidatar, já que as aulas começam no dia seguinte.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 4053-3940, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Segundo a organização, ao ligar, o candidato deve informar o número do seu RG e do CPF.

Entre as lições programadas para as aulas estão: como criar hortas em pequenos espaços; como fazer canteiro utilizando materiais recicláveis; e preparo dos recipientes e do solo. Os participantes também vão aprender sobre semeadura, transplante de mudas, adubação, irrigação, compostagem e controle de pragas.

O curso Horta em Casa começa a ser realizado no próximo dia 23 deste mês. A partir dessa data seguem mais quatro encontros, com aulas acontecendo uma vez por semana, às terças-feiras, das 9h às 12h, no Centro de Referência de Segurança Alimentar de Diadema (CRESAND).

O CRESAND fica na Rua 1º Sargento Nestor Romualdo Tenório, 102 - Centro.