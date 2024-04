Velo Clube vence Noroeste e fica a um empate do título da Série A2 Paulista

O Velo Clube largou na frente na decisão da Série A2 do Campeonato Paulista, ao vencer por 1 a 0 o Noroeste, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo de Castilho, na cidade de Bauru. Agora, no segundo jogo, o time rio-clarense vai ter a vantagem de atuar pelo empate para conquistar o título da temporada.

O segundo jogo será disputado no estádio Benitão, em Rio Claro, no próximo sábado, a partir das 15h10. Caso o Noroeste vença por dois gols de diferença, será o campeão. Se ganhar por apenas um gol, o título vai ser definido na cobrança de pênaltis.

Os dois finalistas já garantiram o acesso à Série A1 e vão disputar o Paulistão de 2025 nas vagas deixadas pelos dois rebaixados: Ituano e Santo André. O Velo Clube ficou 45 anos fora da elite, enquanto o Noroeste 13.

O primeiro tempo foi bem equilibrado, com os dois times criando poucas chances para finalizar com perigo. O gol da vitória saiu aos sete minutos do segundo tempo. Após escanteio, a bola ficou quicando na pequena área e Gabriel Mancha apareceu para completar para as redes. Quase em seguida, o Noroeste perdeu a chance de empatar, quando Carlão acertou o travessão.

Após o susto, o Velo Clube se fechou na defesa e pouco usou o contra-ataque para tentar ampliar o placar. Foi uma demonstração de que espera manter a vantagem atuando em casa e diante de sua torcida. Mais de 6.400 torcedores viram o jogo em Bauru.