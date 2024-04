Maria Beltrão torce pé em acidente doméstico e agradece marido pelo suporte: Sinônimo de caridade

Um susto! Maria Beltrão foi surpreendida ao sofrer um acidente doméstico na última terça-feira, dia 9. A jornalista contou que torceu o pé na cozinha de casa após uma queda. E detalhou que o machucado foi sem explicação. Quem a auxiliou foi seu marido, que fez questão de cuidar da apresentadora.

- Levei um tombo, torci o pé, fiquei assustada, meu marido tinha hora para trabalhar, sabia que ele tinha que sair e se comportou como se não tivesse nada mais importante do que cuidar de mim, de me colocar sentada, deitada, colocar gelo, contou Maria em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Para fazer uma analogia ao cuidado do companheiro, Beltrão citou uma carta bíblica no vídeo:

- Eu me lembrei de uma carta de São Paulo ao Coríntios que fala da excelência do amor. É lindo demais esse trecho, é assim: O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não Maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, citou.

E ainda definiu o sentimento:

- Na Bíblia, amor é sinônimo de caridade. Acho uma beleza isso. Quis dividir!, finalizou.