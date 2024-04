Após Justiça negar acusação de importunação sexual no BBB23, Cara de Sapato de manifesta

A denúncia do Ministério Público do Estado (MPRJ) contra o cantor MC Guimê, e o lutador Cara de Sapato, pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante participação do BBB23 foi rejeitada pela Justiça. Os dois foram expulsos do reality show da TV Globo, depois da produção entender que as regras foram violadas por eles.

O inquérito registrado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, indiciou Sapato e MC Guimê, que foi apontado por ter passado a mão na mexicana.

Nesta segunda-feira, dia 9, o lutador usou as redes sociais para se manifestar sobre a acusação que aconteceu após uma das festas do BBB23, no ano passado, enquanto ainda estava confinado.

- Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, escreveu o lutador de MMA em um story do Instagram. Eita!

Em nota enviada à imprensa, Cara de Sapato destaca que ficou muito grato com a notícia.

O atleta Antônio ?Cara de Sapato? Jr, recebe a notícia do encerramento das investigações e rejeição da denúncia do MPRJ, com sentimento de gratidão a Deus e à justiça dos homens. Desde o fato ocorrido em demonstração de boa fé, o atleta sempre se colocou à disposição da justiça para esclarecer os fatos e colaborar no inquérito quando solicitado.