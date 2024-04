Tradicional Feijoada da Casa Ronald McDonald ABC tem ingressos à venda

Em sua quarta edição, a Feijoada Beneficente celebra este mês o 17° aniversário da Casa Ronald McDonald ABC. Com atrações musicais, o evento da entidade ligada ao tratamento do câncer infantojuvenil está agendado para o último domingo deste mês (28), às 12h, na Cervejaria Madalena no Bairro Santa Maria, de Santo André.

"Ficamos honrados em realizar esse evento com tanto carinho para apoiar a nossa causa. Esse dia será muito significativo e, com a ajuda de vocês, vamos conseguir reformar os quartos da Casa e melhorar o acolhimento das famílias. É lindo ver o resultado dos nossos esforços e queremos comemorar cada conquista ao lado de vocês", destaca Leila Lopes, diretora da Casa Ronald McDonald ABC, que reuniu na última edição do evento mais de 350 pessoas. A tarde reserva momentos especiais, não só pela feijoada à vontade preparada pelos cozinheiros da instituição, mas também pela interação e descontração de sorteios e atrações musicais. A abertura já desperta a emoção na voz de Luca Latorre, em seguida, a presença do Quintal da Geral, Pinha Presidente, Du Pacheco (ex-Pixote) e Lito do Nuwance promete animar o público.

Os ingressos podem ser adquiridos individualmente por R$ 100, ou combo com 4, sendo dois adultos e duas crianças de até 8 anos por R$ 180. Crianças até 12 anos não pagam. Além disso, o pacote premium com 10 lugares dá direito à mesa reservada por R$ 1.000. O ticket pode ser comprado online, pelo site Sympla.

Segundo a Casa, outra oportunidade que a data promove é de empresas participarem com cotas de patrocínio. Neste caso, informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 4433-4490.