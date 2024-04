Sto.André lança maior plataforma de serviços públicos digitais do País

A Prefeitura de Santo André lançou ontem, em parceria com o Colab, um multicanal de atendimento que irá reunir 500 serviços públicos digitais. Além da ampliação do aplicativo, ativo desde 2018 no município, um portal na internet e um canal no WhatsApp vão receber solicitações de diversas áreas, como saúde, educação, transporte, imposto, além de outras.

A iniciativa busca democratizar e aumentar a agilidade do contato do munícipe com a administração municipal. Com a ampliação do sistema, Santo André se torna a primeira cidade do País a integrar serviços digitais e eletrônicos em uma única plataforma. O acesso pelos serviços é via aplicativo Colab, ou ainda pelo site (santoandre.colab.re).

O aplicativo Colab funciona há seis anos na cidade e recebia anteriormente apenas demandas de zeladoria urbana. No total, 49 mil usuários estão cadastrados no dispositivo, disponível para os sistemas Android e IOS, e 118 mil demandas foram atendidas durante o período, como solicitações de tapa-buraco e poda de árvore, por exemplo.

Na prática, os moradores contam agora com o serviço digital para resolver desde a matrícula em creche, agendamento de vacina, emissão de segunda via de boleto do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) até a emissão de cartão de estacionamento para idoso.

No envio de cada demanda pelo Colab é possível fazer uma descrição detalhada da solicitação e anexar imagens. Agora, de forma geral, também serão aceitos áudios e vídeos, tornando o pedido mais completo.

“Estamos mais uma vez inovando e facilitando a vida do andreense, que merece a cada dia ter mais ferramentas à disposição. Nossa parceria com o Colab já é fruto de muito sucesso e agora vai aumentar ainda mais a gama de serviços para os munícipes. Estamos assim ficando cada dia mais próximos de quem vive na cidade e precisa resolver pendências. As pessoas gostam de saber que existem os aplicativos, mas pouca gente utiliza. Então preferimos concentrar tudo em um local só para que o munícipe possa usufruir ainda mais desse serviço”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB) durante lançamento do serviço no Paço municipal.

A plataforma ainda vai digitalizar todos os processos internos da Prefeitura, que estão passando do papel para o digital. O secretário de Inovação e Administração de Santo André, Pedro Seno, afirma que a nova plataforma acelera a transformação digital dentro das repartições.

Além disso, o gestor anunciou que no segundo semestre serão instalados totens de atendimento com a plataforma nos quatro shoppings do município e em outros equipamentos públicos para quem não possui aparelho celular ou não faz uso de internet.

“As instalações devem começar a partir de julho deste ano, inicialmente a expectativa é que sejam dez equipamentos e que possamos alcançar a marca de 100 usuários cadastrados. Pretendemos implementar mensalmente na plataforma novos serviços até chegar a 1.000”, explicou Seno.

O novo serviço também vai permitir a realização de consultas públicas, para estimular a administração colaborativa. A primeira delas será sobre quais devem ser a prioridades de atendimento no Whatsapp do serviço.

O atendimento presencial feito no prédio do Executivo (Praça IV Centenário – Centro) e também por telefone (0800 019 19 44) continua funcionando normalmente.