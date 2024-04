Campanha arrecada itens de higiene pessoal para mulheres no Grande ABC

O Singular Social, programa de responsabilidade social do Colégio Singular e do cursinho Singular Anglo - com unidades situadas na região do Grande ABC, promoverá a tradicional Campanha do Dia das Mães, até a próxima segunda-feira (6).

Todas as unidades arrecadarão itens de higiene pessoal para mulheres, os itens serão encaminhados para instituições na região do Grande ABC. O endereço das unidades do Singular pode ser conferido no portal www.singular.com.br

De acordo com o professor Décio Cattaruzzi, coordenador do projeto, a proposta da ação é colaborar com as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social e despertar nos alunos e na comunidade à importância da responsabilidade social.