Madonna em Copacabana: prefeitura do Rio dará R$ 10 mi para realização de show

O show gratuito da cantora Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, terá um grande investimento da prefeitura da cidade. Nesta segunda-feira, 8, a prefeitura confirmou que irá dar R$ 10 milhões para a BonusTrack, produtora responsável, para a realização da apresentação da artista. O valor foi publicado no Diário Oficial.

Madonna se apresentará com a The Celebration Tour, que celebra 40 anos de carreira da artista, no dia 4 de maio no Rio. O show, que terá início por volta das 21h45, terá 2 horas de duração e contará com uma transmissão ao vivo. Ele tem patrocínio do banco Itaú.

A última passagem da cantora no Brasil ocorreu em 2012 com a turnê MDNA Tour. Ela também já realizou apresentações no País em 1993, com The Girlie Show, e 2008, com Sticky & Sweet.

Em coletiva de imprensa realizada no final de março, Luiz Oscar Niemeyer, sócio da BonusTrack, afirmou que o show em Copacabana terá estrutura "muito maior" do que as outras apresentações da Celebration Tour. "Ela está fazendo shows em arenas para 20 mil pessoas, aqui no Rio é um show para um milhão de pessoas, então o palco será maior, a estrutura será diferente", comentou.

Daniela Maia, Secretária Municipal de Turismo do Rio, disse que o esquema de segurança será "pelo menos o mesmo" do último réveillon na cidade. A apresentação será a única da turnê da artista na América do Sul. Veja mais detalhes sobre o show e relembre as outras passagens de Madonna pelo Brasil aqui.