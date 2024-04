Show do Roupa Nova encerra edição da Feira da Fraternidade

A festa do 471° aniversário de Santo André foi encerrada com chave de outro. Nem a forte chuva que caiu no início da noite afastou o público, estimado pela organização, superior a 80 mil mil pessoas, que estiveram no último dia da Feira da Fraternidade motivadas, principalmente pelo show da banda Roupa Nova.

A banda, que tem 40 anos de carreira e que agrada as mais diversas gerações, apresentou múscias que se tornaram clássicos, com Dona, Seguindo no Trem Azul e Sapato Velho, que foram entoadas pelo público.

O aposentado Rendal Rolim mostrou empolgação antes do início da apresentação. “A chuva desanimou um pouco, mas agora que parou, as expectativas são as melhores. Adoro Seguindo no Trem Azul”, disse.

Com os ouvidos calibrados para a música e múltiplas vozes, o operador de mídias audiovisuais, Thiago Rossi, 34 anos, que tem ícone que representa o Roupa Nova tatuado no braço esquerdo, declarou todo seu entusiasmo pela grupo. “A expectativa é de um show a altura deles, 40 anos de sucessos”, disse antes o fã, que estava ansioso para ouvir Sapato Velho à capela (somente na voz dos artistas). “Um vocal incrível”, previu.

Rossi elogiou a iniciativa. “É uma oportunidade da população ter acesso a cultura de qualidade gratuita”, exclamou.



PÚBLICO

O prefeito Paulo Serra, em entrevista antes do show, destacou que neste ano foram arrecadadas “sete toneladas de alimentos”. O ingresso para entrar na Feira da Fraternidade eram 2kg de mantimentos não perecíveis.

De acordo com a organização, nos três dias de festa passaram pelo estacionamento do Paço Municipal cerca de 200 mil pessoas.