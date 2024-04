Giovanna se defende após ser acusada de desmontar mesa de Davi: Todo mundo já tinha comido

Giovanna foi a última participante a deixar o BBB24 e participou do Café com Eliminado desta segunda-feira, dia 8. Em bate-papo com Ana Maria Braga, a jovem falou sobre seus embates com Davi e o breve romance com MC Binn.

No entanto, para começar, Giovanna foi questionada sobre a fratura que sofreu logo no começo do jogo:

- Foi difícil, tentei me esquivar do máximo de paredões. Parecia que eu não tinha posicionamento porque eu não tinha nenhum embate com ninguém. Mas enfim, que bom que deu tempo de eu disputar uma prova.

Ao falar sobre o romance com MC Binn, Giovanna novamente falou que pretende continuar a amizade do lado de fora da casa:

- Ele é uma pessoa muito especial, é alguém que eu quero levar para a minha vida.

Embates com Davi

Para Giovanna, o grande vilão da edição é Davi - apesar de grande parte do público achar o contrário. Em sua defesa, ela falou sobre o hábito do baiano de fazer todas as tarefas da casa e reclamar da falta de iniciativa dos outros brothers:

- Ele acordava antes do despertar do raio-x. E quando a gente acordava, ele já tinha feito tudo na casa. Ele era muito proativo. E depois ele falava que a gente não fazia nada, mas ele também não deixava nada para gente fazer.

Logo depois, ela deu sua versão de uma de suas maiores polêmicas na casa - desmontar a mesa feita por Davi. Em sua defesa, ela disse:

- Eu desmontei a mesa porque provavelmente todo mundo já tinha comido. Eu jamais desmontaria depois dele montar.

Eita!