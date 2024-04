Shoppings impulsionam a economia da cidade

O cenário comercial de Santo André é marcado pela presença de três importantes shoppings, que fomentam a economia e o lazer da região, além de contribuir para a história da cidade.

O Shopping ABC, o mais antigo (inaugurado em 1996), ocupa o espaço que outrora pertenceu ao Mappin. Houve diversas mudanças desde a sua abertura. Agora sob a gestão da AD Shopping, tem cerca de 250 operações, incluindo lojas âncoras, megalojas e uma diversificada alameda gastronômica.

O empreendimento não apenas oferece opções de compras e entretenimento, mas contribui ativamente para a economia local. Gera empregos para cerca de 80 funcionários orgânicos e 180 terceirizados, além de colaboradores das lojas e serviços. Com um fluxo mensal de aproximadamente 800 mil clientes, o Shopping ABC comercial pretende inovar no futuro com a abertura de novas lojas e restaurantes, como We Coffee e L’Entrecôte de Paris, além da inauguração da megaloja da Hering.

Enquanto isso, o Grand Plaza, construído apenas um ano depois, em 1997, oferece uma vasta gama de opções de compras, lazer e entretenimento. Com cerca de 340 lojas e um fluxo anual de cerca de 17 milhões de visitantes, o shopping emprega cerca de 3.500 pessoas, ajudando no desenvolvimento regional. Além disso, o Grand Plaza está comprometido com iniciativas sustentáveis e inclusivas, como a promoção do empreendedorismo feminino e a inclusão de pessoas com deficiência. Uma grande novidade está por vir com a inauguração do Playcenter Family, o primeiro parque da região com uma área de 3.000 m².

O último a ser inaugurado foi o Atrium Shopping, em 2013. Ele está localizado em uma das principais vias da cidade, a Giovanni Batista Pirelli. O empreendimento abriga 226 lojas, serviços e opções de lazer, incluindo o novo Poupatempo da Saúde, o Poupatempo SP e o Detran. Com público mensal de aproximadamente 580 mil pessoas, o shopping colabora significativamente para a economia local, empregando mais de 130 colaboradores, além dos funcionários das lojas, que somam aproximadamente 1.100.