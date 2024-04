Velo Clube empata com Juventus e volta à Série A1

Mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Velo Clube conseguiu segurar o 0 a 0 contra o Juventus e conquistou ontem à tarde o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista de 2025.

No jogo de ida, o Velo Clube venceu na Rua Javari por 1 a 0, com gol do atacante Caio Mancha, ex-Palmeiras.

A equipe de Rio Claro retorna à elite do futebol paulista após 45 anos. O time teve a segunda pior campanha da primeira fase, mas conseguiu passar por São José e Juventus na caminhada rumo à Série A1. A única participação do Rubro-Verde Primeira Divisão foi em 1979.

Com o acesso garantido, o Velo Clube aguarda o adversário para a grande final da A2. Hoje, Portuguesa Santista e Noroeste fazem a outra semifinal, em Santos. No confronto de ida, disputado semana passada em Bauru, as equipes empataram sem gols. Os dois finalistas sobem para a Série A1.

Do outro lado, o Juventus tentava voltar à Série A1 no ano de seu centenário. O Moleque Travesso foi fundado em 1924 e sua última participação na elite aconteceu em 2008.