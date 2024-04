Novo secretário programa ações para os próximos oito anos

Santo André tem um novo secretário de Segurança Cidadã. O coronel da PM (Polícia Militar) Temístocles Telmo Ferreira Araújo assumiu o posto há cerca de três semanas e, em entrevista ao Diário, aponta os desafios e soluções que planeja implementar durante os oito meses que ainda restam do atual mandato do prefeito Paulo Serra (PSDB). Apesar da mudança à vista, o coronel pretende produzir um documento com ações para os próximos oito anos. A intenção é que o planejamento seja apresentado a todos os candidatos a ocupar o Paço andreense na eleição de outubro.

O novo secretário diz que a segurança pública não tem partido e, por isso, já prepara um modelo de ações de segurança para 2024, além de prospecção para, pelo menos, os oito anos seguintes. Os pontos do documento vão desde um programa de completamento de efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal), com reposição de perdas, a renovação da frota e equipamentos.

O coronel já planeja também os próximos passos na Pasta, sendo o principal objetivo resgatar e fortalecer a sensação de segurança. Com base em estratégias de policiamento desenvolvidas mundialmente, o chefe espera reforçar o policiamento tradicional e estratégico, além de desenvolver novas atividades junto à polícia comunitária, junto à comunidade, ouvindo as pessoas, e com as ações orientadas ao problema. As novas ações são denominadas Rede de Proteção Cidadã.

“Hoje não podemos apenas pensar em prevenir o crime, porque dessa forma se trabalha com histórico anterior, mas existe uma questão que é ser preditivo, se perguntando por que o crime ocorreu, e esse investimento é no cidadão”, explica o secretário. Haverá divulgação de informações relacionadas à segurança em todo o município em formato físico e digital – como bloqueio de celular e cuidados durante viagens por aplicativo –, além de interação maior dos agentes da GCM com a população andreense.

Haverá ainda o resgate de um programa criado em 2010 e pensado para retornar em 2020, mas que teve de ser descontinuado por conta da pandemia: o Anjos da Guarda. A equipe dos Anjos da Guarda atua nas escolas da rede municipal, estadual, particular e instituições filantrópicas, realizando palestras e atividades teatrais e pedagógicas na prevenção do uso de drogas, bullying e violência de todos os gêneros. A intenção é expandir o projeto para que também sejam feitas palestras em condomínios e empresas, por exemplo.

HISTÓRIA

O novo secretário acumula 38 anos de serviço ativo na PM, sendo hoje coronel veterano. Grande parte da trajetória profissional do agente foi dedicada ao Grande ABC, principalmente nas cidades de Santo André e São Bernardo, comandando companhias de força tática e territorial. Já como major, Telmo passou a representar o CPA/-M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pela Polícia Militar da região, totalizando quase 22 anos no Grande ABC, lugar onde não trabalhava desde 2017.

Em 2023, o coronel passou a compor a coordenaria estadual dos Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança), a convite do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, mas deixou o cargo para focar em sua outra profissão: a docência de Direito. No último mês de dezembro, porém, após convite do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o coronel aceitou o desafio de assumir a Secretaria de Segurança Cidadã.

“Fiquei muito satisfeito com o convite, porque conheço o prefeito de antes de sua primeira eleição (2004), acompanhamos sua trajetória e paixão por Santo André. Minha vida profissional foi em Santo André também, onde fiz minha inscrição e prova para a PM. Então, quando veio o convite fiquei muito feliz”, diz o novo secretário. “A cidade está muito bem estruturada e isso influencia diretamente na segurança pública, com iluminação pública, revitalização de calçadas e investimentos em tecnologia”, avalia o militar.

'Defendo que a GCM tem poder de polícia'