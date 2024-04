USCS promove atividade sobre práticas da avaliação na educação

A USCS (Universidade de São Caetano) promove, de 8 a 12 de abril, a 1ª Semana da Avaliação, evento que busca discutir as práticas avaliativas com foco na qualidade de ensino e na aprendizagem. A atividade, promovida pelo curso de Pedagogia da instituição, é composta por cinco debates, de forma on-line e abertos à comunidade, das 18h15 às 19h10 – não será necessário realizar prévia inscrição.

Os debates vão abordar diversas vertentes da avaliação educacional, como o contexto da legislação brasileira, implicações teóricas e práticas, introdução a avaliação institucional da Educação Infantil, entre outros. (Veja arte ao lado)

Importantes nomes da área vão participar do encontro, como o coordenador do Observatório de Educação do Grande ABC, Paulo Sergio Garcia, e a professora Carla Sortino Bassi, que participará do debate no dia 11 de abril.

“Esta discussão é resultado de anos de estudo que o Observatório USCS da Educação Básica Anísio Teixeira vem desenvolvendo sob a coordenação do professor doutor Paulo Sérgio Garcia. Todo conhecimento desenvolvido nestes anos de pesquisa está organizado em livros publicados para consulta da comunidade educacional e acadêmica. Esse evento contribui para divulgação dos resultados e amplia a possibilidade de reflexão sobre o tema”, disse Carla.

O link para acompanhar ou participar da atividade está disponível no site (https://noticias.uscs.edu.br/avaliacao-na-educacao-e-tema-de-evento-na-uscs/)