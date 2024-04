Golden Square divulga agenda do Diversão na Praça com shows e teatro

Em abril o Golden Square, shopping referência em entretenimento e lazer na região, intensifica a programação de shows do “Diversão Na Praça”. Este mês os shows acontecem em dose dupla, às sextas e sábados.

Para Renann Mendes, gerente de Marketing do empreendimento, essa é uma forma de atender à crescente procura por eventos culturais gratuitos na região.

“De um lado temos o perfil de quem mora e frequenta no Grande ABC e cada vez mais está em busca por opções de lazer e entretenimento próximos à suas casas e trabalho, do outro. Do outro, temos os shoppings se tornando cada vez mais espaços de experiências e encontro; com a nossa programação conseguimos contribuir para que essa demanda seja suprida.”

Confira abaixo agenda completa de abril:

5/4 - 20h – Tributo Michael Jackson l Christian Joseph

6/4 - 18h – Tributo Bon Jovi l Living In Sin Bon Jovi Cover

12/4 - 20h – Capital Inicial Cover l Rodrigo Reis

13/4 - 18h – Tribute Queen l Absolute Queen Tributo

19/4 - 20h – Kiss Cover l Dynasty Kiss Cover

20/4 - 18h – Tributo Kings Of Leon l Kings Of Leon Cover

26/4 - 20h – Tributo Creedence l Creedence Cover 4Ever

27/4 - 18h – U2 Cover l Grace U2 Cover Brazil

Teatrinho do Goldofredo

O público infantil também ganhou agenda especial com dia e hora marcada: o teatrinho do Goldofredo (mascote do shopping) acontece sempre aos domingos. As apresentações são gratuitas e acontecem sempre às 16h, no palco localizado na praça de alimentação, piso L3. Confira a agenda completa e se programe para curtir ao lado da família e amigos:

7/4 - 16h – Pinóquio

14/4 - 16h – Simba, O Rei da Selva

21/4 - 16h – Chapeuzinho Vermelho

28/4 - 16h – Os Heróis e As Princesas

Diversão na Praça l Teatrinho do Goldofredo

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Quando: Sextas às 20h, sábado às 18h e domingos às 16h

Local: Praça de alimentação, piso L3.

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows e peças fora da área VIP.

Para mais informações acesse https://www.goldensquareshopping.com.br/