Equipe das Kardashians se pronuncia sobre rumor de gravidez de Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Mais um bebê Kardashian-Jenner vindo aí? Daniel Tosh, humorista norte-americano, revelou durante o podcast Tosh Show que Kylie Jenner estaria grávida de seu terceiro filho, dessa vez, o pai seria Timothée Chalamet, atual namorado da empresária. Durante o episódio, Daniel disse que teria conversado com um funcionário de uma mercearia em Malibu, nos Estados Unidos, e descobriu que a socialitie teria estado por lá para gravar a final da temporada de The Kardashians.

- Eu estava conversando com esse cara e disse: Por que vocês estavam fechados ontem? Ele disse: Bem, eu não deveria comentar isso, mas Keep Up With The Kardashians, o reality show, estava sendo filmado a temporada final aqui ontem.

Foi na sequência que o humorista comenta a possibilidade de Kylie estar grávida uma terceira vez. Tosh diz que o próprio dono do estabelecimento teria dito que a socialite estava lá para fazer a grande revelação da nova gestação.

- Alerta de spoiler, isso é para a próxima temporada do programa. Este é o grande final da temporada. Esse dono aleatório da mercearia está me dizendo que eles alugaram a loja inteira, fecharam e, então, agiram como estivessem fazendo compras. Esta foi a cena que, aparentemente, aconteceu. Kylie revela que está grávida novamente de um filho de Timothée Chalamet.

Poucas horas depois do episódio ir ao ar, o TMZ e a equipe produtora da série The Kardashians se pronunciou sobre os rumores. Segundo o site, as informações não são verdadeiras e a família Kardashian nunca teria feito nenhuma gravação em uma mercearia.

Vale lembrar que Kylie e Timothée estariam juntos desde abril de 2023, quando foram clicados juntinhos pela primeira vez. Apesar disso, o casal, que é super discreto, já não é mais visto junto desde janeiro de 2024, durante o Golden Globes 2024.