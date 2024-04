Para melhorar índices no Ideb, Santo André lança programa para Educação

Santo André prepara um pacote de ações com intenção de melhorar as notas da cidade no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), medidor educacional do governo federal, durante os próximos quatro anos. Ontem, o Paço anunciou o programa Escola Nota 10, que contempla uma série de iniciativas voltadas à melhoria na qualidade de ensino da rede municipal.

Segundo a Pasta da Educação, o programa nasce devido à necessidade de continuidade, com organização sistemática dos recursos voltados à avaliação da Educação no município, reforçado pela transformação digital que vem ocorrendo no mundo e nos meios educacionais. Em 2021, último dado divulgado pelo MEC (Ministério da Educação), Santo André ocupava a 1275ª colocação nacional da rede pública.

O Ideb foi criado em 2007 e funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. O Paço planeja elevar o município no ranking do Ideb em 400 posições em quatro anos, subindo, pelo menos, para a 875ª posição nacional.

“Não temos uma cultura avaliativa e nosso principal desafio é justamente ter indicadores para corrigir as rotas”, afirmou o secretário de Educação andreense, Almir Cicote, durante o anúncio no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector. Ele avalia que os resultados do Ideb demoram a ser divulgados, diferentemente do modelo andreense, que terá dados revelados em até uma semana. “Gradativamente vamos construindo o indicador para a rede, para cada escola e para cada aluno”.

O programa Escola Nota 10 irá se basear em duas políticas do município. A primeira o PME (Plano Municipal de Educação de Santo André) 2015-2025, que tem como principal objetivo a melhoria da qualidade da Educação, o fim da evasão e do analfabetismo, além da construção de gestão democrática e participativa. Já o segundo é o projeto Santo André 500 anos, seguindo diretrizes como perenidade da avaliação institucional e pedagógica e plano norteador para a Educação Infantil.

No total, foram definidas 14 ações a serem desenvolvidas nos próximos quatro anos, sendo as principais: criação do Plano Municipal da 1ª Infância Andreense; o retorno das avaliações Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo); a realização de simulados; relatórios pedagógicos como facilitador do acompanhamento e monitoramento individualizado por criança; e ambiente virtual de aprendizagem como facilitador de organização pedagógica e estratégias de trabalho do docente.

Segundo Cicote, a previsão é que, em até 60 dias, o ambiente virtual que avaliará o desempenho de escolas e alunos esteja em funcionamento e, com base nos dados, serão feitas atividades específicas.

DE SAÍDA

O secretário anunciou ontem durante o evento que deixará o cargo esta semana (para concorrer nas eleições de outubro), mas não revelou quem irá substituí-lo no posto.