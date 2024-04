Após rumores de gravidez, Mel Maia se pronuncia sobre foto segurando a barriga

Nesta segunda-feira, dia 1º de abril, Mel Maia utilizou de suas redes sociais para se pronunciar acerca dos rumores de uma suposta gravidez. Para quem não acompanhou, tudo começou quando a mãe da atriz, Débora Maia, compartilhou uma série de fotos ao lado da família. Em uma delas, a famosa aparecia nos centro dos parentes, que colocavam a mão em sua barriga.

Vale notar que a famosa está em um relacionamento assumidíssimo com o surfista português João Maria Pereira. Os pombinhos passaram o réveillon juntinhos no Brasil, assumindo o namoro poucos minutos após da virada, já no dia primeiro de janeiro de 2024.

Assim, após a repercussão dos internautas sobre um suposto herdeiro, Maia decidiu se pronunciar sobre o caso:

Gente, olha minha cara de gastativa (sic) [a atriz quis dizer gestante]. Era pra postar amanhã de zoeira. Minha mãe só estragou a brincadeira e postou hoje. DIU, te amo, declarou a atriz através dos Stories do Instagram.

Como dito, tudo não se passava de uma brincadeira pensada pela própria atriz para o Dia da Mentira, comemorado neste 1º de abril. No entanto, a mãe de Mel Maia acabou publicando a foto antes do dia - causando um alvoroço planejado, no entanto, antes do tempo.