Estratégias para o próximo paredão, choro... Veja o que rolou nesta madrugada no BBB24

Na madrugada desta sexta-feira, dia 29, depois da vitória de Pitel na prova do líder, a casa do BBB24 não pensava em outra coisa senão o próximo paredão. Responsável por mandar um dos participantes diretamente para a berlinda, sem a chance de bate-volta, a alagoana conversou com Fernanda e disse que sua primeira opção é o Matteus.

Mas como o rapaz é ótimo nas provas do anjo, Pitel está esperando para ver se ele conquista a imunidade. Se isso rolar, ela vai ter que ir em Beatriz, para quem deu a outra pulseira de Na Mira.

Ainda pensando na formação do paredão e tentando livrar seus companheiros da berlinda, Pitel, Fernanda e Lucas Buda chegaram à conclusão de que têm uma saída. Para o grupo, o voto de Isabelle é um dos mais importantes, principalmente porque nos últimos tempos ela não tem ajudado os Fadas.

- Se a Cunhã não votar com eles, eles vão cair no paredão. Vai pesar ou não o voto dela, porque até então não estava pesando, disse Lucas.

Se de um lado estão pensando em como formar o paredão ideal, o outro está preocupado com a possibilidade de ter mais de um correndo o risco de ser eliminado. Beatriz, que recebeu a pulseira de Na Mira da líder, chorou e foi consolada por Isabelle. A manauara ainda falou da chance das duas se enfrentarem para ficar na casa.

Já Matteus se mostrou mais tranquilo com a escolha de Pitel. Ainda assim, ele revelou que não está 100% bem, mas eles têm que aguentar a dinâmica do jogo.

Implicância

Mostrando que já não está aguentando mais nada que os Fadas fazem, Giovanna ficou incomodada com Alane. Isso porque a dançarina foi até o quarto perguntar se poderia ficar com a comida de Pitel e Buda, que agora estavam no VIP.

- Brincadeira, né?! É brincadeira!