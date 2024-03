DoJ: Trafigura se declara culpada por esquema de corrupção envolvendo a Petrobras

Uma das maiores empresas de negociações de commodities do mundo, a suíça Trafigura se declarou culpada das acusações relacionadas a um esquema de corrupção com autoridades do Brasil e a Petrobras que durou mais de uma década, informou o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, 28.

O processo alega que a Trafigura subornou integrantes do governo brasileiro entre os anos de 2003 e 2014 para garantir o fechamento de negócios com a Petrobras, de acordo com comunicado do DoJ. A empresa fechou acordo de US$ 126 milhões para encerrar as investigações do departamento americano.

"A declaração de culpa de hoje ressalta que, quando as empresas pagam subornos e prejudicam o Estado de direito, enfrentarão sanções significativas", afirmou a chefe da divisão Criminal do DoJ, Nicole Argentieri, enfatizando que a pasta continua determinado a combater práticas de suborno e a responsabilizar os que violam a lei.

A acusação sustenta que a Trafigura teria lucrado cerca de US$ 61 milhões com o esquema. O comunicado relata que, a partir de 2009, a empresa e associados concordaram em fazer pagamentos de suborno de até US$ 0,20 por barril de produto de petróleo negociado entre a Trafigura e a Petrobras. Os envolvidos teriam disfarçado os pagamentos de suborno através de empresas de fachada, canalizando as transações por meio de intermediários que usavam contas bancárias offshore para entregar dinheiro às autoridades brasileiras.