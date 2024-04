Aposentados devem ficar atentos ao golpe da falsa prova de vida

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) se tornaram potenciais vítimas de golpistas. Por se tratar, na maioria dos casos, de idosos ou pessoas com baixa familiarização com os equipamentos eletrônicos, como celular ou tablets, os bandidos se aproveitam para tentar ludibriá-los e, em muitos, casos, acabam conseguindo.

Na última semana o INSS divulgou um alerta aos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pela autarquia sobre um golpe em andamento: pessoas com crachá falso estão se passando por servidores do INSS para fazer “prova de vida presencial” e solicitam dados pessoais e foto dos beneficiários. “Cuidado! Não forneça qualquer informação e ligue para a polícia”, publicou o INSS.

O instituto divulgou que na quinta-feira passada recebeu as imagens dos golpistas e as enviou à Procuradoria Federal Especializada, que aciona a Polícia Federal para identificação dos falsários e como tiveram acesso aos dados dos beneficiários. “O INSS acrescenta que não está realizando pesquisa externa para prova de vida. É golpe!”

“Nenhuma prática que vise prejudicar ou extorquir aposentados, pensionistas e segurados em geral passará impune. Todas as denúncias serão encaminhadas para apuração para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Sejam elas quais forem”, adverte Alessandro Stefanutto, presidente do INSS.

Importante destacar que o INSS faz esse tipo de pesquisa somente nos casos de comprovação de vínculo, endereço e irregularidades, por exemplo. No entanto, os servidores não pedem cópia de documentos e nem fotografia. O servidor apenas faz o reconhecimento conferindo o documento de identificação com foto. Em caso de dúvida, o beneficiário deve pegar nome completo e matrícula do suposto servidor e ligar gratuitamente para a Central de Atendimento 135 para confirmar se a pessoa é realmente do INSS.

Apenas como lembrete, em decorrência da publicação da Portaria MPS nº 723, de 8 de março de 2024, estão suspensos bloqueios de pagamento por falta de comprovação de vida até 31 de dezembro deste ano. Desde o ano passado, o instituto coleta dados governamentais dos cidadãos e atualizando a prova de vida daqueles beneficiários cujas interações sociais identificadas foram suficientes para comprovação de vida.

RECORRENTE

O Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), elencou alguns dos principais golpes contra aposentados.

O principal deles é o golpe do consignado. Só em 2022 foram 57.824 queixas registradas pelos Procons do País. Os golpistas conseguem os dados da vítima pela internet ou até mesmo por vazamento de informações da Previdência Social e fazem empréstimos consignados no nome do aposentado que nem sabe que isso está acontecendo. Só vai perceber quando chegam os descontos do valor na conta em que ele recebe a aposentadoria ou pensão.

Outro é o golpe da aposentadoria, apesar de serem proibidos de fazerem qualquer tipo de publicidade para aposentados, algumas instituições financeiras descumprem essa regra e assediam livremente pessoas idosas. Muitos idosos são vítimas de crédito não solicitado ou são induzidos a informar dados que confirmam as operações involuntárias. Com esse assédio, o aposentado ou pensionista acaba pegando um empréstimo sem saber das regras, da taxa de juros, do valor e por quanto tempo vai ter que pagar.

Também existe o golpe do Meu INSS. Com dados dos aposentados e pensionistas, os golpistas acessam o aplicativo e, a partir dele, fazem empréstimos dos mais variados no nome da vítima.

Também existem vários golpes utilizando o cartão de crédito, que vai desde a clonagem até o envio de cartão sem solicitação.