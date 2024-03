Robinho está esperançoso que vai passar a Páscoa em liberdade - e primeira foto do ex-jogador em penitenciária é divulgada

Preso por condenação a estupro coletivo, Robinho acreditaria que pode passar a Páscoa em liberdade. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os agentes penitenciários revelaram que o ex-jogador continua confiante de que passará o feriado em casa e brincou sobre comer um ovo de chocolate.

Robinho está em uma cela de oito metros quadrados por dez dias em isolamento, em que ele não pode receber visitas além de seus advogados. Após isso, no dia 1º de abril, ele deve ser transferido para um local maior e terá que dividir a convivência com outros presos.

Segundo o Metrópoles, a defesa do ex-atleta acredita na possibilidade de que ele saia do presídio em breve. Para isso foi feito um agravo regimental, em que há o pedido de que Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, reveja sua posição. Ou então, que o caso seja visto pelo plenário, assim os 11 ministros teriam que fazer uma nova votação se a pena deve ser cumprida no Brasil:

Ele vai ficar preso infelizmente [na Páscoa] até que o Supremo [STF] dê a ordem no sentido contrário [...]. Estou com confiança sim de que o Supremo reverta a situação.

Como o pedido é relacionado à liberdade de Robinho, a decisão de revisão de Fux pode ser feita em um plantão durante o feriado de Páscoa. Vale lembrar que a condenação do ex-jogador foi feita em todas as instâncias na Itália, a decisão do judiciário brasileiro é sobre o cumprimento da pena no Brasil, já que o país não extradita seus cidadãos.

Outra novidade do caso de Robinho, foi a divulgação da foto de registro feita pelo ex-jogador na penitenciária do Tremembé.