Sinfônica de Santo André se apresenta na reinauguração do Teatro Municipal

A Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) apresenta nos dias 27 e 28 de abril, às 19h30 e às 11h, respectivamente, um concerto especial, com a participação do Coro da Cidade e artistas regionais, em programação que integra a agenda de reinauguração do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence. Os ingressos são gratuitos, limitados a dois por pessoa, e serão distribuídos na bilheteria do teatro com duas horas de antecedência de cada concerto.

O espetáculo terá as presenças de importantes artistas vinculados à cidade, de todos os gêneros e matizes musicais.

A música vocal andreense estará representada com duas cantoras de nossa cidade: Nathália Serrano, mezzo soprano que já se apresentou nas mais importantes salas de concerto no Brasil, cantando árias das óperas Carmen e Sansão e Dalila. E a música popular será representada pela premiada cantora e sambista Grazzi Brasil, com um programa de clássicos do samba.

Já na música instrumental, estarão no palco junto à Sinfônica: Fernando Sardo, músico e luthier; o trompetista Bruno Lourensetto, chefe de naipe de trompetes da Sinfônica de Santo André, solando o Concerto para Trompete de Arutunian; e por Bocato, considerado um dos trombonistas mais importantes do Brasil e do mundo.

O Coro da Cidade de Santo André, regido por Roberto Ondei, também marcará presença.

Programação - O Concerto de Reinauguração do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence faz parte das comemorações pelos 471 anos de Santo André. Todas as atrações do aniversário da cidade estão disponíveis no site www.santoandre471anos.com.br.