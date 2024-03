Val Marchiori anuncia fim do casamento com Thiago Castilho

Alguns famosos decidiram fazer mudanças drásticas em 2024 ao colocarem pontos finais no relacionamento. Val Marchiori anunciou no dia 27 de março o fim de seu relacionamento com Thiago Castilho.

No comunicado, ela escreveu:

Em respeito a vocês, todos meus seguidores que me acompanham aqui diariamente, venho esclarecer a todos que estão me perguntando sobre meu relacionamento, que eu e o Thiago decidimos seguir caminhos diferentes, mas mantemos nossa amizade e respeito mútuo. Espero que compreendam esse momento delicado que eu estou passando, para que eu possa preservar minha privacidade.

Os dois ficaram juntos por cinco anos.