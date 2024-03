MP investiga Ivan Silva por nepotismo em São Bernardo

O vereador Ivan Silva (Progressistas), líder do governo Orlando Morando (PSDB) na Câmara de São Bernardo, é alvo de investigação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) que abriu inquérito civil para apurar prática de nepotismo no gabinete parlamentar. Claudio Roberto Paulo, concunhado de Silva, até fevereiro ocupava o cargo de chefe de gabinete com salário mensal de R$ 14.320,54. Segundo o Portal da Transparência do Legislativo, o assessor parlamentar foi contratado em 2 de janeiro de 2017.

Na condição de chefe de gabinete parlamentar, Claudio Roberto Paulo recebia apenas R$ 711,21 a menos do que seu familiar, o vereador Ivan Silva, que tem contracheque de R$ 15.031,75.

Na peça, o promotor de Justiça Marcelo Sciorilli pede a “coleta de informações referentes ao caso, depoimentos, certidões e perícias para posterior ajuizamento de ação civil pública.”



O QUE DIZ O VEREADOR

Ivan Silva afirmou que não comete qualquer irregularidade e que a relação com Roberto começou bem antes do assessor se casar com a irmã de sua esposa . “Eu e o Roberto fomos assessores do então vereador Marcelo Lima até 2015. No ano seguinte ganhei as eleições e convidei o Roberto para meu gabinete. Quando ele já era meu assessor, conheceu a irmã da minha esposa. Em meados de 2018 ou 2019 eles se casaram. Minha escolha foi técnica e aconteceu antes deles se conhecerem”, se defende.