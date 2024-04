Ivan Silva ‘cola’ em pré-candidato sem endosso de Orlando Morando

A seis meses das eleições municipais, as movimentações políticas começam a dar os contornos e os cenários ficam cada vez mais definidos. Na política, os menores sinais podem ser interpretados como acenos para um ou outro lado e cada movimento deve ser muito bem pensado para não dar pistas ou criar narrativas incômodas.

Em São Bernardo, o líder do prefeito Orlando Morando (PSDB) na Câmara, o vereador Ivan Silva (Progressitas), já anunciou endosso a um nome, ainda não definido pelo governo para a sucessão municipal. “Meu pré-candidato é o Marcelo Lima (PSB)”. Marcelo é ex-vice-prefeito e deputado federal cassado. Perdeu a cadeira por infidelidade partidária.

No entanto, a movimentação pode ser considerada um ato de rebeldia do aliado Ivan Lima em relação a Orlando, isso porque o chefe do Executivo ainda não bateu o martelo sobre quem deverá ter sua bênção para o pleito de 6 de outubro.

Nos bastidores, a informação é que o prefeito analisa a possibilidade de lançar sua sobrinha, Flávia Morando, que, inclusive, já tem aparecido em fotos e agendas oficias do governo são-bernardense.

Por outro lado, também nos bastidores, é considerado natural o apoio de Orlando Morando a Marcelo Lima, mas isso ainda não seria consenso. O prefeito estaria reticente e com receio que essa escolha não tenha o resultado político esperado.

É possível até que um acordo antigo possa colocar o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e Orlando Morando lado a lado. Na eleição de 2020, o tucano, para garantir apoio à sua reeleição, acordou com Alex que ele seria o seu sucessor.

Outra situação seria o apoio de Morando a seu pupilo, o presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB). Porém, pesam contra o vereador problemas de gestão, como o contrato para locação de veículos com aumento de 74,5% em relação ao vínculo anterior feito com a mesma empresa.

NEPOTISMO

O vereador Ivan Silva (Progressistas) é alvo de investigação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) que abriu inquérito civil para apurar prática de nepotismo no gabinete parlamentar. Claudio Roberto Paulo, concunhado de Silva, ocupava até fevereiro o cargo de chefe de gabinete com salário mensal de R$ 14.320,54. Segundo o Portal da Transparência do Legislativo. O assessor parlamentar foi contratado em 2 de janeiro de 2017.

Ao Diário, Ivan Silva se defendeu afirmando que não comete qualquer irregularidade e que a relação com Roberto começou bem antes do assessor se casar com a irmã de sua esposa.