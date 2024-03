Obituário - 28 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

Adão Plácido, 92. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia Lima, 83. Natural de Estância (SE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Alves de Paula, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Moraes de Sousa, 66. Natural de Jacuí (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Ferreira Guedes Silva, quatro anos. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Angela, em São Paulo. Menor. Dia 23, em Santo André. Cemitério do Carmo, na Capital.

SÃO BERNARDO

Luiz Celso Marquesini, 71. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Iara Pilão, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Valdíbia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Silmara Arruda Gomes Moratti, 60. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Aparecida, em Bragança Paulista (SP). Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Xavier de Oliveira, 94. Natural de Conceição (PB) Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano, Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

Deolinda de Albuquerque Drulli, 92. Natural de São Paulo. Residia na Vila Alpina. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Torralbo, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Santina Pascoal Pinto da Silva, 77. Natural de Barra Longa (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Izildinha da Silva Genésio, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Joselita Souza Brito, 64. Natural de Jequié (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Alberto de Oliveira, 60. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Sueli Pereira dos Santos Souza, 50. Natural de Caatiba (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Wilson José Pessoa, 43. Natural de Acaraú (Ceará). Residia no Jardim Rubilene, em São Paulo. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Alayde do Couro Araujo, 94. Natural de Divinésia (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Beatriz de Carvalho da Silva, 90. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Boa Vista, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Luciana Nakano, 52. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Comerciante. Dia 23, em Santo André. Cemitério São José.

Joel Marcos da Silva, 59. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Edi Carlos Fernandes Correia, 46. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Inês Ferreira de Melo, 78. Natural de Monteiro (PB). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 23, EM Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.