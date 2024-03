Após benefício de liberdade provisória, Daniel Alves pode receber de volta o valor da fiança pago na Espanha

Após pagar fiança de 1 milhão de euros, Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, vai aguardar o julgamento em segunda instância em liberdade provisória e pode receber todo o valor pago na fiança de volta.

Segundo a CNN, A fiança é uma espécie de "garantia" de que o atleta vai cumprir as normas estabelecidas pela Justiça. "Essa fiança serve para vinculá-lo ao processo, para substituir a prisão cautelar à qual ele estava submetido mediante restrições, como proibição de sair do país e de ter contato com a vítima.

Nesta mesma semana, a modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, voltou ao Instagram depois de ter desativado sua conta. O retorno às redes sociais na terça-feira, dia 26, aconteceu um dia depois da soltura de Daniel, não há informações se eles já se reencontraram.