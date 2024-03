Ticiane Pinheiro comemora notícia de que Fabiana Justus recebeu doação de medula óssea: Que alegria

Fabiana Justus recebeu uma chuva de amor e carinho nas redes sociais ao compartilhar a boa notícia de que recebeu doação de medula óssea. A famosa, que está lutando contra a leucemia mieloide aguda, escreveu uma carta agradecendo o doador anônimo e contou que precisa aguardar alguns dias para seu corpo começar a aceitar as células recebidas.

Na sessão de comentários na publicação do Instagram, amigos e familiares fizeram questão de deixar mensagens celebrando o momento. Ticiane Pinheiro, por exemplo, ficou super feliz e escreveu:

Ah que alegria. Pega, pega, pega logo e bora comemorar a sua cura. Te amo.

Fran Fischer Justus deixou belíssimas palavras a Fabiana.

A CURA: vinda de um desconhecido por pura bondade. Ainda existem pessoas assim no mundoooo, que param a vida para ajudar o outro? por amor?sem pedir nada em troca! Como me emocionei! Como quero um dia poder agradecê-lo pessoalmente! Que honra receber a medula desse ser humano abençoado. Você merece muito Fabi. Quanta força! Quanto exemplo! Deus está com você! E eu aqui rezando a cada segundo por você? até essa medula pegar! Minha aposta é: 12 de abril = vida nova! Te amo irmã!

Outras pessoas próximas à influenciadora também deram uma passadinha no post para deixar todo seu apoio e vibrar com a notícia.

É muito emocionante! Viva a vida!, declarou Astrid Fontenelle.

VITÓRIA. Deus abençoe muitooo!, escreveu Larissa Manoela.

Já Deus certo!, exclamou Claudia Leitte.

Que coisa linda é esse sentimento, disse Carolina Dieckmann.