Mel Fronckowiak anuncia segunda gravidez com Rodrigo Santoro: Decisão pensada e muito desejada

Papais de segunda viagem na área! Nesta quarta-feira, dia 27, Mel Fronckowiak anunciou que está esperando seu segundo filho com Rodrigo Santoro. Nas redes sociais, a atriz compartilhou um desenho feito por Nina, primeira filha do casal, onde ela aparece grávida.

A pequena Nina completa sete anos de idade no dia 22 de maio e parece estar super feliz com a notícia de que ganhará um irmãozinho ou uma irmãzinha. O desenho super fofo representa a família e a mamãe se derreteu:

12 anos juntos. Éramos dois e começo de estrada. Agora, somos quatro e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo.

Vale lembrar que Mel e Rodrigo estão juntos desde 2013 e nunca mais deixaram de passar momentos importantes juntinhos. A atriz confessou que era um desejo aumentarem a família e a gravidez não foi uma grande surpresa, mas gerou muita felicidade:

Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo.

O casal, apesar de ambos serem famosos, costuma manter a vida pessoal bastante íntima e longe dos holofotes. Eles não têm o costume de mostrar a pequena Nina nas redes sociais e parece que a segunda gravidez não será diferente.

Na sessão de comentários, Rodrigo Santoro se derreteu pela esposa e não poupou palavras para demonstrar todo amor pelo novo momento que estão vivendo:

Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer.