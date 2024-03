Fabiana Justus recebe doação de medula e publica carta aberta a doador anônimo: Já te considero tanto

Fabiana Justus vem lutando contra a leucemia mieloide aguda desde o início de 2024. A influenciadora chegou a ficar internada e passar por algumas quimioterapias, além de raspar os cabelos, para evitar a queda excessiva.

Agora, nesta terça-feira, dia 27, depois de ser internada mais uma vez, Fabiana contou que recebeu doação de medula óssea de um doador anônimo. A filha de Roberto Justus compartilhou uma longa carta aberta ao doador e, apesar de não conhecê-lo, se mostrou muito agradecida.

Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos... Mas eu já te considero tanto! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ah, se todos no mundo fossem assim... Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance!

O diagnóstico de Fabiana causa baixa imunidade no organismo da influenciadora. Nesses quadros, ela precisa ficar isolada por longos períodos para se recuperar. Ainda no texto, Justus relembrou que precisa aguardar alguns dias para seu corpo começar a aceitar as células recebidas, então o tratamento e internação continuam por alguns dias.

Ainda temos um caminho pela frente... Precisamos aguardar a "pega" da medula para poder ter alta do hospital. Depois continuar me cuidando e isolada por um tempo, fazendo bastante acompanhamento. Mas tenho que comemorar as vitórias e a de hoje foi gigante!